Россияне роют траншеи для взлёта дронов-камикадзе

Маскированная траншея для взлёта российских FPV-дронов на передовой. Фото: ИИ

Российские военные на одном из направлений начали использовать новую тактику для запуска FPV-дронов. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Офицер».



По его данным, оккупанты роют траншеи длиной в несколько сотен метров, которые затем накрывают и маскируют. Дрон пролетает этот отрезок как по тоннелю — и только потом выходит в открытое пространство, где может быть зафиксирован средствами наблюдения.



«Если вы обнаружили место взлета вражеских FPV — это не значит, что вы нашли местонахождение их пилотов, будьте внимательнее», — пишет автор.



По всей видимости, такую тактику россияне применяют в ответ на активную охоту по позициям операторов БПЛА ВС РФ. Их уничтожение значительно снижает эффективность штурмовых действий противника.

Ранее ВСУ нанесли удар по базе дронов РФ в Курской области, в результате которого было уничтожено 20 операторов.