Командир из ВС РФ отдал приказ казнить 23 украинцев во время оккупации Бучи — его личность установлена

Национальная полиция Украины установила личность российского офицера, который, по данным следствия, отдал приказ казнить 19 мирных жителей и 4 военнопленных во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.



«Военное преступление произошло во время временной оккупации Киевской области. Следователи полиции установили личность командира – начальника штаба 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ», – говорится в сообщении полиции.



По информации правоохранителей, офицер приказывал расстреливать безоружных мирных жителей в районе между селами Березовка и Бузовая Бучанского района, где российские военные оборудовали позиции. Гражданских убивали, когда они пытались покинуть зону боевых действий.



Кроме того, оккупанты издевались над местными жителями: пытали их, инсценировали казни и удерживали в подвалах без еды и воды.

В пресс-службе Главного управления разведки ранее опубликовали радиоперехват, как командир одного из подразделений ВС РФ отдал прямой приказ на расстрел раненых украинских военнослужащих.