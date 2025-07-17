На базе отдыха в оккупированной Луганщине страдают животные — «прокуратура ЛНР» проверяет

На оккупированной Луганщине на одной из баз отдыха содержат животных в ненадлежащих условиях. Местные жители обратили на это внимание, опубликовав кадры животных в социальных сетях.



Посетители базы отдыха утверждают, что в импровизированном зоопарке в Станично-Луганском районе, животные содержатся в условиях, причиняющих им страдания. Некоторые из них истощены.



Так называемая «прокуратура ЛНР» организовала «доследственную проверку».

Как сообщалось, московский зоопарк взялся помочь решить проблему бродячих собак в оккупированном в Мариуполе.