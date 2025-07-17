Свириденко: правительство разработает налоговые стимулы для бизнеса на прифронтовых территориях

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство будет разрабатывать специальный режим и налоговые стимулы для бизнеса в прифронтовых районах.



«Украинский бизнес сегодня активно поддерживает армию, финансируя её расходы. Все средства, которые поступают в государственный бюджет, обеспечивают функционирование сил безопасности и обороны. Для нас крайне важно, чтобы бизнес продолжал свою деятельность, особенно в прифронтовых территориях», — заявила Свириденко в ходе заседания Верховной Рады 17 июля, перед своим назначением на пост премьера.



Она подчеркнула, что в сотрудничестве с вице-премьером по восстановлению Алексеем Кулебой разрабатывается комплексный план и специальный режим для прифронтовых территорий, который не только обеспечит улучшенные условия для реализации программ поддержки, но и будет включать налоговые стимулы, учитывая, что эти районы требуют больше времени и ресурсов для восстановления.

Как сообщалось, министерства национального единства больше не будет в Украине. Об этом следует из решения Верховной Рады Украины от 17 июля, которая проголосовала за назначение министров в обновленном правительстве. В списке нет Алексея Чернышова, который ранее возглавлял это министерство. Также в списке нет самого ведомства.