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США отложат поставки систем Patriot для Швейцарии в пользу Украины

17 июля 2025, 21:28

США отложат поставки систем Patriot для Швейцарии в пользу Украины

Министерство обороны США уведомило Швейцарию о задержке поставок систем Patriot. США сосредоточатся на усилении наземной противовоздушной обороны Украины, и, как результат, Швейцария получит свои системы позже, чем было запланировано, сообщает пресс-служба швейцарского оборонного ведомства.

«Министерство обороны США сообщило Федеральному министерству обороны и гражданской защиты Швейцарии (DDPS), что оно переориентирует поставки систем Patriot для поддержки Украины, уделяя приоритет наземной противовоздушной обороне. Это также касается Швейцарии, которая получит свои системы позже, чем ожидалось», — сказано в сообщении на сайте DDPS.

Швейцария была официально уведомлена об изменении сроков поставок. США планируют усилить свою поддержку Украины, и страны, которые уже поставляют вооружения Киеву, смогут быстрее их заменить. В частности, Германия решила передать Украине две дополнительные системы Patriot.

В 2022 году Швейцария заказала пять систем Patriot, с поставками, которые должны были начаться в 2026 году и завершиться в 2028 году. Однако из-за перераспределения приоритетов США поставки для Швейцарии будут отложены.

«На данный момент неясно, на сколько систем это повлияет, а также неизвестно, коснется ли это поставок управляемых ракет. Точные сроки и возможные последствия для Швейцарии остаются неясными, разъяснения продолжаются», — говорится в сообщении.

Отметим, что год назад США уведомили Швейцарию, что версия управляемых ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, одобренных парламентом в 2023 году, будет доставлена позже запланированного срока для поддержки Украины.

В правительстве Германии отрицают, что поставки американских комплексов Patriot в Украину уже начались. Напомним, 16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что поставки ракет для Patriot в Украину уже начались. «Они уже отправляются. Они идут из Германии, а затем Германия их замещает. И во всех случаях США получают полную оплату», — сказал Трамп.

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