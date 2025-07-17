Краматорск: спасатели вытащили котят из горящей постройки после обстрела

Утром 17 июля в Краматорске, в результате атаки дронов, загорелась хозяйственная постройка рядом с многоквартирным домом в одном из жилых районов.

Во время тушения пожара спасатели услышали слабое мяуканье. Историю спасения животных рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В задымленном помещении среди обгоревших вещей они нашли испуганных котят. Животные едва дышали от дыма, но спасатели успели вовремя. Они вынесли маленьких животных на свежий воздух и напоили их водой.