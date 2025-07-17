В Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР»

В оккупированной Горловке заявили о ранении троих спасателей, которые пострадали при атаке беспилотника. Сотрудники «МЧС ДНР» ехали в пожарной машине после заправки и заметили БПЛА.



Пожарные выпрыгнули из машины. Все трое получили акубаротравму. Дрон сбросил взрывчатку на цистерну. Теперь в ней пробита крыша над местом водителя.

Кроме этого в оккупационной администрации Горловки заявили, что в результате обстрела в ночь с 16 на 17 июля ранены 8 человек.

В среднем за одну неделю российские силы сбивают от 200 до 300 украинских беспилотников над оккупированной Горловкой. Эта цифра может показаться шокирующей — особенно если руководствоваться официальной риторикой «ДНР», утверждающей, что ВСУ ведут охоту на гражданское население. Однако за массовыми атаками кроется другая картина: дроны ВСУ в первую очередь охотятся на военные цели, которые оккупанты умело прячут среди гражданской инфраструктуры.