Если не будет мира: в Белом доме заявили о высоких пошлинах и санкциях для России и её партнеров через 50 дней

Если в течение 50 дней Россия не согласится на прекращение огня, то против нее и её партнеров будут введены высокие пошлины и вторичные санкции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для прессы.



«Если в течение 50 дней, как отметил президент, не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения, и Россия не согласится на законное прекращение огня, то ей предстоят очень высокие пошлины и вторичные санкции. Это также коснется стран, покупающих нефть у России, и, безусловно, окажет серьезное воздействие на российскую экономику», — заявила Левитт в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, что 14 июля США и европейские страны НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, а Трамп объяснил, как это будет работать. Также Трамп пригрозил России 100% тарифами и установил крайний срок для мирного соглашения с Украиной.



Трамп, после встречи с главой НАТО Марком Рютте, заявил о продаже новейшего американского вооружения странам НАТО по 100% цене, а те будут заменять отправляемое Киеву оружие своей старой техникой. Трамп также предупредил о введении дополнительных пошлин в минимум 100% на товары из стран, покупающих российские углеводороды.



Кремль отреагировал на последние заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся поставок оружия в Украину и ультиматума, выдвинутого Путину.