Беспилотники атаковали Подмосковье: в городах раздавались взрывы

В Московской области России раздавались взрывы: сообщают об атаке дронов. Иллюстративное фото

С вечера четверга, 17 июля, Московскую область атаковали беспилотники, а местные власти утверждают, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере два дрона, которые двигались в сторону Москвы.

Взрывы были слышны в в Зеленограде и в районе города Солнечногорск (Московская область), сообщили телеграм-каналы ASTRA и Mash.

Впоследствии на канале Mash отметили, что ВСУ «пытаются атаковать Москву дронами типа "Лютый"».

Один из таких БпЛА был замечен в районе подмосковного Дмитрова, а телеграм-канал ASTRA обнародовал видео пролета беспилотника над населенным пунктом.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал о том, что ПВО Минобороны уничтожило два беспилотника, которые летели на Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул Собянин.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку дронов по Московской области РФ.