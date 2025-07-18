Славянск и Краматорск ночью были атакованы ударными беспилотниками

«Новая почта» в Славянске снова была атакована российскими беспилотниками

Ударные дроны ночью 18 июля атаковали города Славянск и Краматорск Донецкой области.

По сообщению начальника Славянской ГВА Вадима Ляха, город был атакован четырьмя беспилотниками типа «шахед».

«Удар был нанесен по территории предприятия «Новая почта» по улице Почтовой. Повреждены близлежащие частные дома», — отметил Вадим Лях.

Пострадавших в результате атаки нет.

Приблизительно в это же время, около 01:00, был атакован и соседний Краматорск.

По данным канала «Донбасс оперативный», в Краматорске было зафиксировано три удара с применением БПЛА (предположительно, «Герань-2»).

Отмечается, что повреждены складские помещения автосалона «Талисман».

Информация о пострадавших уточняется.