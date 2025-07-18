Российская армия за сутки убила четырех и ранила 12 человек в Донецкой области

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Донецкая областная прокуратура

За 17 июля россияне убили четырех жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в городе Константиновка и два – в городе Покровск.



Еще 12 человек в области за сутки получили ранения: шесть – в городе Краматорск, три – в Константиновке, один – в Покровске, один – в городе Мирноград и один – в селе Андреевка.

Напомним, что в городской военной администрации рассказали, в каком состоянии раненые в результате обстрелов Краматорска.