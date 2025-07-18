ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России

18-й пакет санкций Европейского союза против России получил одобрение послов стран-членов ЕС. Комитет постоянных представителей (Coreper) утвердил санкции утром 18 июля — это был единственный пункт повестки, сообщает «Европейская правда».
Ожидается, что формальное утверждение состоится в тот же день на заседании Совета ЕС по общим вопросам. В 18-й пакет войдут, в частности, формирование потолка цен на российскую нефть, запрет на работу газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», новые ограничения против российских банков.
Ранее Словакия и Мальта согласились снять вето, что позволило двигаться дальше с введением новых ограничений.
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