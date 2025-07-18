Войска России нанесли удары по Константиновке и Родинскому: погибла женщина, еще четыре человека ранены

18 июля в 05:30 российские войска FPV-дроном прицельно ударили по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из города Родинское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Ранения получили 42-летний водитель и двое горожан – мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, эвакуированная волонтерами. У пострадавших диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.
Уже через полчаса ВС РФ авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК атаковали город Константиновка на Донетчине. В результате одного из трех авиаударов в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64-лет получил множественные осколочные ранения головы и минно-взрывную травму.
В городах повреждены 16 частных домов, автотранспорт и газопровод.
Напомним, что российская армия за сутки убила четыре и ранила 12 человек в Донецкой области.