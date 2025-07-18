МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине

Истребитель МиГ-29 ВСУ уничтожил командно-наблюдательный пункт роты россиян на временно оккупированной территории Херсонщины. Об этом сообщили в блоге Воздушных сил ВСУ «Соняшник».
Согласно видео, по вражескому объекту были применены как минимум три управляемые авиабомбы GBU-39.
Также, по информации Генштаба, за минувшие сутки украинская авиация поразила два района скопления российских военных.
Пилоты ВСУ напомнили: для оккупантов на украинской земле не существует безопасных мест, особенно в песках Херсона.
Напомним, Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области.
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