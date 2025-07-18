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Умерова назначили секретарем СНБО: президент подписал указ

18 июля 2025, 10:55

Умерова назначили секретарем СНБО: президент подписал указ

Рустем Умеров назначен секретарём СНБО. Фото со страницы Умерова в Фейсбуке Рустем Умеров назначен секретарём СНБО. Фото со страницы Умерова в Фейсбуке

Бывший глава Минобороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует Указ президента Владимира Зеленского, обнародованный на сайте Офиса президента 18 июля.

На посту министра обороны Рустема Умерова заменил бывший премьер Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины по представлению нового премьер-министра Юлии Свириденко.

На пленарном заседании в четверг, 17 июля, в котором рассматривались кандидатуры на посты, за назначения министров проголосовали 253 народных депутата.

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