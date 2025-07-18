За сутки войска РФ 34 раза обстреляли Донецкую область — ОВА

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин по состоянию на утро 18 июля сообщил, что за минувшие сутки российские войска 34 раза атаковали населенные пункты Донетчины.
Покровский район: в Покровске погибли два человека, один ранен; в Родинском повреждена многоэтажка; в Мирнограде ранен человек; в Черкасской общине повреждено сельхозпредприятие; в Владимировке разрушен один дом и два повреждены; в Заповедном повреждены две админздания и многоэтажка.
Краматорский район: в Константиновке погибли два человека и трое ранены, повреждены 37 частных домов, две многоэтажки и четыре хозпостройки; в Краматорске ранены шесть человек; в Славянске повреждены 28 частных домов, почта, магазин и склад; в Андреевке ранен человек, повреждены инфраструктурный объект, административное здание и авто; в Предтечино повреждены 28 частных домов.
Бахмутский район: в Северске повреждены четыре дома.
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