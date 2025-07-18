Президент Украины поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Рустем Умеров. Фото со страницы Умерова в Фейсбуке

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать работу по переговорному направлению. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что провел совещание с Умеровым, на котором обсуждались вопросы обороны и безопасности, а также персональные задачи нового секретаря СНБО.

В частности, Зеленский поручил продолжить работу с международными партнерами Украины по поставкам вооружения, а также полную реализацию всех существующих соглашений и развитие новых форматов — включая создание совместных производств и строительство оборонных предприятий за рубежом.

Кроме того, среди приоритетных задач названы анализ и реализация решений, ранее принятых СНБО и Ставкой Верховного Главнокомандующего.

Вопрос о возобновлении переговоров между Украиной и Россией обсуждается в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих раундах. Следующий, третий раунд может состояться после завершения обмена пленными и телами погибших. При этом, как ранее заявляли российские представители, Москва ожидает от Киева принципиального согласия на новые переговоры.

Ранее сообщалось, что бывший глава Минобороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует Указ президента Владимира Зеленского, обнародованный на сайте Офиса президента 18 июля.