БПЛА ВСУ прилетели за 450 км с ФАБ‑250 на «Щёкиноазот»

Пожар на химпредприятии «Щёкиноазот» после удара.

Ночью 17 июля беспилотники 14-го отдельного полка БпАК нанесли удар по химическому предприятию «Щёкиноазот» в посёлке Первомайский Тульской области РФ. Военные Telegram-каналы опубликовали фото одного из БПЛА, на котором отчётливо видно подвес с ФАБ-250 и 120-мм минами.

БПЛА с ФАБ-250 и 120-мм минами на подвесе — использован при ударе по «Щёкиноазот».

По предварительной информации, в результате атаки были повреждены ректификационная колонна, что вызвало пожар, паропровод высокого давления и крыша одной из печей. Завод находится под санкциями Украины и производит метанол, серную кислоту и другие химические вещества.



Применение такого типа боеприпасов при ударе по критической промышленной инфраструктуре — ещё один пример эволюции украинских дронов и возможностей их боевой нагрузки.



До украинской границы — более 450 км от места удара, что подчёркивает дальность применения ФАБ‑250 с беспилотников. Модифицированные дроны этой серии способны преодолевать до 2 000 км и возвращаться на базу.



Ранее подобную технологию уже применяли в ходе удара по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области и заводу в Тверской области.



Кроме того, дроны этого типа использовались для ударов по производству «Шахедов» в городе Елабуга (Татарстан), а также для атак на нефтеперерабатывающие заводы.



Особенность удара ФАБ‑250 в том, что это не просто «камикадзе»: дрон может сбросить бомбу и вернуться, усиливая эффективность и повторяемость операций.