Спутник зафиксировал скопление кораблей ЧФ РФ в Новороссийске

Корабли Черноморского флота РФ в порту Новороссийска. Фото: ИИ

Новые спутниковые снимки, опубликованные аналитиком MT Anderson со ссылкой на Maxar и платформу SkyFi, свидетельствуют о серьезной концентрации кораблей Российского Черноморского флота в порту Новороссийска.

На снимке видно, что судов настолько много, что они заняли не только военные причалы, но и пирсы Федеральной службы безопасности и даже гражданского сектора. Это может свидетельствовать как о недостатке места в базе, так и о попытке стратегического рассредоточения.



Внимание также привлекает новое строительство пирса — вероятно, речь идет о расширении инфраструктуры базы для новых потребностей ЧФ РФ.

Интересный факт: активность на причалах в целом низкая, что может свидетельствовать об уменьшении боевых выходов кораблей из порта — несмотря на скопление флота.

Подводные лодки. На снимке видно четыре субмарины у подводного пирса:

3 субмарины проекта 636.3 «Варшавянка»

1 субмарина проекта 877В «Кило»

Напомним, ВСУ уничтожили катер ЧФ РФ с десантом у берегов Херсонской области.