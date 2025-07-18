Армия РФ нанесла новые удары по Константиновке: в городе много повреждений, есть погибшие и раненые

18 июля около 07:00 российские войска тремя авиабомбами ФАБ-250 ударили по жилым кварталам города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Повреждены 17 частных домов и линия газоснабжения. Погиб один человек, еще два – получили ранения. Пострадавшие находились в собственных домах.
Также около 09:30 оккупанты из РСЗВ «Ураган» снова обстреляли Константиновку.
Повреждены по меньшей мере три частных дома. В результате прямого попадания погиб мирный житель, находившийся в собственном доме.
Напомним, что в 06:00 российская авиация сбросила три авиабомбы на Константиновку, в результате чего один человек погиб, еще один – получил ранения.