В оккупированных Донецке и Мариуполе дети выпали из окон

Двое детей выпали из окон на оккупированной территории Донецкой области за сутки. Об этом сообщает ДАН.
Отмечается, что 6-летний и 7-летний мальчики выпали из окон в Донецке и Мариуполе. Дети получили травмы различной степени тяжести.
Следственное управление СК по «ДНР» устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке местная жительница угрожала соседке гранатой. Так называемая «полиция ДНР» задержала 53-летнюю дончанку, которая с гранатой в руках высказывала соседке угрозы убийством. В момент конфликта она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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