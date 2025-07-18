«Шахеды» атаковали Каменский район Днепропетровщины: погибли два человека, более 10 – ранены

Утром 18 июля российские войска атаковали Каменский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
На месте атаки возник пожар. Повреждены административные здания, частные дома, школа, магазин и автомобили.
В результате атаки погибли мужчина и женщина, еще 11 человек получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали. 29-летняя женщина – в тяжелом состоянии. Остальные – средней тяжести.
В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области уточнили, что Каменский район атаковали беспилотники.
В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что спасатели уже потушили пожар.
Напомним, что утром 18 июля российские войска ударили по электровозу в Днепропетровской области, в результате чего погиб машинист, его помощник ранен.