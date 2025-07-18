Топливо ВСУ стало красным: в чем скрытый мотив

Окрашенное в красный топливо — новый инструмент контроля в армии.

Военное дизельное топливо окрашивают в красный цвет, чтобы выявлять возможные случаи хищения. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов, опубликовав соответствующее фото.



На снимке видно, как переливающаяся жидкость имеет характерный красный оттенок.



Схемы хищения горючего, предназначенного для нужд Вооружённых Сил Украины, к сожалению, не являются чем-то новым. Правоохранители время от времени фиксируют такие случаи в воинских частях, особенно в регионах, удалённых от зоны боевых действий.



Так, в мае сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему в одной из воинских частей Николаевской области. Начальник отдела хранения горюче-смазочных материалов вместе с подчинённым систематически сливал и сбывал дизельное топливо, предназначенное для военных нужд.

Также сотрудники ГБР выявили преступную организацию под руководством военнослужащего, которая наладила хищение дизельного топлива и смазочных материалов в одной из воинских частей Ровенской области.