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Детей пытали. Украина вернула еще одну группу подростков из оккупации

18 июля 2025, 15:55

Детей пытали. Украина вернула еще одну группу подростков из оккупации

Украине удалось вернуть еще одну группу подростков. С начала широкомасштабного вторжения дети находились на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Как отмечается, эвакуация детей произошла в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

«Эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила — их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали», — отметил он.

По словам Ермака, один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

Кроме того, самой младшей всего три года, маленькая девочка успела подвергнуться насилию из-за украинского языка.

Сейчас все дети находятся в безопасности.

Ранее мы писали, что в Донецкой области активно продолжается эвакуация детей с опасных территорий. На данный момент на территории области остаются 19 699 детей.

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