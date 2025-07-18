Армия РФ ударила по Краматорску беспилотниками: есть повреждения

Оккупационные войска РФ 18 июля, в период с 00:50 до 01:28 ночи, обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате удара повреждены дома. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, россияне задействовали два ударные БПЛА «Герань-2» и 2 ударные БПЛА неустановленного типа.
«Под ударом оказалась промышленная зона, складские помещения частного предприятия и двор образовательного учреждения. Также повреждения получили 7 многоквартирных домов и 3 частных усадьбы», — уточнил Гончаренко.
Информация о пострадавших и погибших нет.
Ранее мы писали, что 18 июля в Краматорске было зафиксировано три удара с применением БПЛА (предположительно, «Герань-2»).
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