Матч «Шахтёра» с «Бешикташем»: озвучены детали и цены на билеты

Плакат к матчу Лиги Европы: «Шахтёр» призывает болельщиков поддержать команду на выезде в Стамбуле против «Бешикташа».

Команда «горняков» пригласила украинских болельщиков на выездной еврокубковый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Бешикташа». Пресс-служба дончан обнародовала на своём сайте цены на билеты на игру, которая состоится 24 июля в Стамбуле.



Поединок пройдёт на стадионе «Водафон Парк» и начнётся в 21:00 по местному времени. Купить билеты можно по ссылке на официальном сайте shakhtar.com. Стоимость одного билета составляет 1 375 гривен.



«Внимание! Все билеты — именные. При входе будет осуществляться проверка данных в билете и действующем удостоверении личности (украинский паспорт). Поэтому важно, чтобы указанная при оформлении информация совпадала с данными в документе», — предупреждает клуб.



После оплаты на сайте shakhtar.com электронные именные билеты будут отправлены на указанную при покупке почту в течение трёх рабочих дней.



Ответный матч «Шахтёр» – «Бешикташ» состоится 31 июля 2025 года в Кракове (Польша) на нейтральной арене.

Напомним, в первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» разгромил финский клуб «Ильвес» (Тампере) с общим счётом 6:0 по сумме двух матчей.