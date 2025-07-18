Зеленский поручил Шмыгалю заключить все соответствующие контракты по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля провел совещание с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, и поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны. Об этом написал он телеграм.
«Уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины», — отметил он.
Кроме того, глава государства и глава оборонного ведомства обсудили обеспечение дипстрайков.
Шмыгаль в понедельник, 21 июля, представит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев
Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины по представлению нового премьер-министра Юлии Свириденко.
На пленарном заседании в четверг, 17 июля, в котором рассматривались кандидатуры на посты, за назначения министров проголосовали 253 народных депутата.
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