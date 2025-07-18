«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»

«Верховный суд» «ЛНР» приговорил Ирину Королеву к 15 годам лишения свободы. Ее обвиняют в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе «прокуратуре ЛНР».
«Верховный суд» «Луганской Народной Республики» вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Украины Ирины Королевой. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — заявили в фейковой прокуратуре.
Оккупанты заявили, что Королева якобы с сентября 2022 года по март 2023 года собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Антрацитовского района «ЛНР» и передавала данные украинским спецслужбам.
Псевдосуд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что суд вынес приговор бывшей чиновнице РГА на Луганщине, она организовала «выборы» в оккупации.
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