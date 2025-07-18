Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Донецкой области ввели комендантский час с 15:00 до 11:00 в некоторых громадах

18 июля 2025, 18:49

В Донецкой области ввели комендантский час с 15:00 до 11:00 в некоторых громадах

В Донецкой области расширили перечень территорий где продолжается «длинный» комендантский час, с 15:00 до 11:00. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Во исполнение директивы командующего ОСУВ «Хортица» подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров.

В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00», — отметил он.

Филашкин добавил, что на остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00.

Полный перечень населенных пунктов:

Бахмутский район

Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.

Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.

Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.

Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

Волноваский район

Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская громада: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.

Краматорский район

Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.

Николаевская громада: Малиновка, Тихоновка.

Дружковская громада: Николайполье, Новопавловка, Софиевка

Константиновская и Ильиновская громады - полностью.

Покровский район

Покровская громада: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустинка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлиное, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Ореховое, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.

Гродовская громада: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономичное, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.

Мирноградская громада: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.

Добропольская громада: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.

Шаховская громада: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
18:09
«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»
17:47
Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык
11:06
Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»
10:15
МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине
23:05
Из-за дефицита воды на оккупированной Донетчине могут быть проблемы с электричеством
22:08
В Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР»
19:58
На базе отдыха в оккупированной Луганщине страдают животные — «прокуратура ЛНР» проверяет
17:26
В РФ и на оккупированных территориях будут штрафовать за чтение «экстремистского контента»
12:41
В оккупированном Енакиево вода подается один раз в 3-4 дня
10:10
«АТЕШ» помог ВСУ ударить по расчётам БПЛА РФ на Донетчине
08:00
«ДНР» задержала еще одного жителя оккупации — мужчину обвинили в переводе денег на украинские карты
07:00
Жительница Донецка во время ссоры угрожала соседке гранатой
19:27
Экс-работник предприятия зоны отчуждения Леонид Малык остается под стражей на оккупированной территории
18:12
ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
10:45
На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина
09:42
Оккупированная Горловка подверглась обстрелу: пострадали три человека
все новости
19:57
На БПЛА «Герань-2» нашли новый люк — вероятно кассетный
19:34
Из-за отсутствия напряжения ряд поездов Донетчины будут курсировать с задержками
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
18:49
В Донецкой области ввели комендантский час с 15:00 до 11:00 в некоторых громадах
18:09
«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»
17:47
Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык
17:30
Зеленский поручил Шмыгалю заключить все соответствующие контракты по дронам
16:40
Украинские морпехи уничтожили замаскированные российские танки в Донецкой области: кадры
16:36
Матч «Шахтёра» с «Бешикташем»: озвучены детали и цены на билеты
16:33
Армия РФ ударила по Краматорску беспилотниками: есть повреждения
15:55
Детей пытали. Украина вернула еще одну группу подростков из оккупации
15:45
ВСУ продвинулись на Покровском направлении – ISW
15:45
Топливо ВСУ стало красным: в чем скрытый мотив
15:03
Во дворе частного дома в Дружковке Донецкой области взорвался реактивный снаряд
14:50
«Шахеды» атаковали Днепропетровщину: погибли два человека, более 10 – ранены
14:34
ВСУ ликвидировали майора ВС РФ в бою под Теткино
14:22
В оккупированных Донецке и Мариуполе дети выпали из окон
14:00
Армия РФ нанесла новые удары по Константиновке: в городе много повреждений, есть погибшие и раненые
13:49
Из-за российских обстрелов в Донецкой области возникли пожары: есть жертвы и пострадавшие
13:23
Спутник зафиксировал скопление кораблей ЧФ РФ в Новороссийске
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный российский танк Т-72 на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские морпехи уничтожили замаскированные российские танки в Донецкой области: кадры
18 июля, 16:40
Момент удара по командному пункту россиян на оккупированной Херсонщине МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине
18 июля, 10:15
В Московской области России раздавались взрывы: сообщают об атаке дронов. Иллюстративное фото Беспилотники атаковали Подмосковье: в городах раздавались взрывы
18 июля, 07:33
Момент удара GBU-39 по базе российских военных в Белгородской области Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области
17 июля, 16:56
Момент уклонения украинского дрона от ракеты российского ЗРК БПЛА «Рейда» уклонился от ракеты и уничтожил ЗРК РФ
17 июля, 15:59
НРК Ardal доставляет БК. Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах
17 июля, 14:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор