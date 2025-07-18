В Донецкой области ввели комендантский час с 15:00 до 11:00 в некоторых громадах

В Донецкой области расширили перечень территорий где продолжается «длинный» комендантский час, с 15:00 до 11:00. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Во исполнение директивы командующего ОСУВ «Хортица» подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров.
В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00», — отметил он.
Филашкин добавил, что на остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00.
Полный перечень населенных пунктов:
Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.
Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.
Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.
Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.
Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.
Комарская громада: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.
Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.
Николаевская громада: Малиновка, Тихоновка.
Дружковская громада: Николайполье, Новопавловка, Софиевка
Константиновская и Ильиновская громады - полностью.
Покровская громада: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустинка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлиное, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Ореховое, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.
Гродовская громада: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономичное, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.
Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.
Мирноградская громада: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.
Добропольская громада: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.
Шаховская громада: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.
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