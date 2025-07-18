В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты

В «ЛНР» погиб мужчина. Фото: «МЧС ЛНР»

Во временно захваченном поселке Шахтерское Луганской области вспыхнул пожар в частном доме. Инцидент произошел из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР».



Оккупанты сообщили, что загорание произошло на частном подворье на улице Донецкой. Погиб 37-летний мужчина.



К месту происшествия прибыли 2 единицы техники и 7 спасателей. Огнем уничтожена летняя кухня на 24 квадратах.





Ранее мы писали, что российские военные продолжают обстрелы населенных пунктов Донецкой области — за прошедшие сутки зафиксированы 34 удара.

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