Из-за отсутствия напряжения ряд поездов Донетчины будут курсировать с задержками

Поезда Харьковщины и Донетчины будут курсировать с задержками. Причина — отсутствие напряжения в сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
В частности:
№6816/6826 Славянск-Харьков остановился по станции Гавриловка. Сейчас задержка на отправление более 30 минут.
№6823/6813 Харьков-Краматорск остановился по станции Близнюки. Сейчас задержка на отправление более 1 часа.
В ведомстве уточнили, что поезд №6816/6826 Славянск-Харьков отправился с задержкой 56 минут. Поезд №6823/6813 Харьков-Краматорск отправился с задержкой 1 час и 44 минуты.
Ранее мы писали, что «Укрзализныця» завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колёсных. Его создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. Работы продолжались три месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.
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