Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Из-за отсутствия напряжения ряд поездов Донетчины будут курсировать с задержками

18 июля 2025, 19:34

Из-за отсутствия напряжения ряд поездов Донетчины будут курсировать с задержками

Поезда Харьковщины и Донетчины будут курсировать с задержками. Причина — отсутствие напряжения в сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».  

В частности:

№6816/6826 Славянск-Харьков остановился по станции Гавриловка. Сейчас задержка на отправление более 30 минут.

№6823/6813 Харьков-Краматорск остановился по станции Близнюки. Сейчас задержка на отправление более 1 часа.

В ведомстве уточнили, что поезд №6816/6826 Славянск-Харьков отправился с задержкой 56 минут. Поезд №6823/6813 Харьков-Краматорск отправился с задержкой 1 час и 44 минуты.

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колёсных. Его создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. Работы продолжались три месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Харьковская область
Организации
Укрзализныця
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
18:09
«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»
17:47
Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык
11:06
Крысы захватывают Мариуполь из-за разрушенной канализации — «Жовта Стрічка»
10:15
МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине
23:05
Из-за дефицита воды на оккупированной Донетчине могут быть проблемы с электричеством
22:08
В Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР»
19:58
На базе отдыха в оккупированной Луганщине страдают животные — «прокуратура ЛНР» проверяет
17:26
В РФ и на оккупированных территориях будут штрафовать за чтение «экстремистского контента»
12:41
В оккупированном Енакиево вода подается один раз в 3-4 дня
10:10
«АТЕШ» помог ВСУ ударить по расчётам БПЛА РФ на Донетчине
08:00
«ДНР» задержала еще одного жителя оккупации — мужчину обвинили в переводе денег на украинские карты
07:00
Жительница Донецка во время ссоры угрожала соседке гранатой
19:27
Экс-работник предприятия зоны отчуждения Леонид Малык остается под стражей на оккупированной территории
18:12
ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
10:45
На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина
09:42
Оккупированная Горловка подверглась обстрелу: пострадали три человека
все новости
19:57
На БПЛА «Герань-2» нашли новый люк — вероятно кассетный
19:34
Из-за отсутствия напряжения ряд поездов Донетчины будут курсировать с задержками
19:13
В захваченном Шахтерском погиб мужчина из-за непотушенной сигареты
18:49
В Донецкой области ввели комендантский час с 15:00 до 11:00 в некоторых громадах
18:09
«Cуд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже»
17:47
Оккупанты заставляют детей учить «правильный» русский язык
17:30
Зеленский поручил Шмыгалю заключить все соответствующие контракты по дронам
16:40
Украинские морпехи уничтожили замаскированные российские танки в Донецкой области: кадры
16:36
Матч «Шахтёра» с «Бешикташем»: озвучены детали и цены на билеты
16:33
Армия РФ ударила по Краматорску беспилотниками: есть повреждения
15:55
Детей пытали. Украина вернула еще одну группу подростков из оккупации
15:45
ВСУ продвинулись на Покровском направлении – ISW
15:45
Топливо ВСУ стало красным: в чем скрытый мотив
15:03
Во дворе частного дома в Дружковке Донецкой области взорвался реактивный снаряд
14:50
«Шахеды» атаковали Днепропетровщину: погибли два человека, более 10 – ранены
14:34
ВСУ ликвидировали майора ВС РФ в бою под Теткино
14:22
В оккупированных Донецке и Мариуполе дети выпали из окон
14:00
Армия РФ нанесла новые удары по Константиновке: в городе много повреждений, есть погибшие и раненые
13:49
Из-за российских обстрелов в Донецкой области возникли пожары: есть жертвы и пострадавшие
13:23
Спутник зафиксировал скопление кораблей ЧФ РФ в Новороссийске
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный российский танк Т-72 на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские морпехи уничтожили замаскированные российские танки в Донецкой области: кадры
18 июля, 16:40
Момент удара по командному пункту россиян на оккупированной Херсонщине МиГ-29 ВСУ уничтожил КНП россиян на оккупированной Херсонщине
18 июля, 10:15
В Московской области России раздавались взрывы: сообщают об атаке дронов. Иллюстративное фото Беспилотники атаковали Подмосковье: в городах раздавались взрывы
18 июля, 07:33
Момент удара GBU-39 по базе российских военных в Белгородской области Су-27 ВСУ ударил GBU-39 по базе военных РФ в Белгородской области
17 июля, 16:56
Момент уклонения украинского дрона от ракеты российского ЗРК БПЛА «Рейда» уклонился от ракеты и уничтожил ЗРК РФ
17 июля, 15:59
НРК Ardal доставляет БК. Сухопутные войска показали доставку боеприпасов на наземных роботах
17 июля, 14:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор