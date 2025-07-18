В Ростове-на-Дону РФ горит воинская часть — СМИ

18 июля над российским городом Ростов-на-Дону виднеется черный дым. Предположительно, горит воинская часть. Об этом сообщили местные паблики.
Пожар произошел, вероятно, на территории воинской части на перекрестке проспекта Соколова и Красноармейской улицы.
Как отмечается, на улице Красноармейская, 97 в Ростове-на-Дону действительно находится в/ч 74330 — это рядом с перекрестком с проспектом Соколова.
Пока официальной информации от городской администрации пока нет.
Ранее мы писали, что в районе военного завода «Энергия» в Ельце Липецкой области России после атаки беспилотника возник пожар, виден дым.
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