На оккупированной Донетчине сократят графики подачи воды: какие города в списке

В ряде городов на временно оккупированной части Донецкой области «местные власти» приняли решение сократить графики подачи воды на фоне критического снижения запасов. Об этом сообщил фейковый «и.о. председателя правительства» «ДНР» Андрей Чертков.
По его словам, уровень запаса воды в регионе упал до критической отметки, водохранилища практически обмелели.
«Объемов воды катастрофически не хватает — ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства», — уточнил он.
Чертков заявил, что в ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды — 1 раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс — один раз в два дня.
В Мариуполе пока не будет меняться график подачи воды.
Ранее мы писали, что дефицит воды на оккупированной территории Донецкой области оказывает негативное воздействие на энергетическую отрасль. Так называемый «министр угля и энергетики ДНР» Денис Епифанов заявил, что ситуация с водоснабжением угрожает нормальной работе электростанций, так как вода необходима для их охлаждения.
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