Армия РФ за сутки убила пять жителей и ранила 9 гражданских в Донецкой области

За минувшие сутки, 18 июля, погибли пять человек в Донецкой области в результате российских атак. Пострадали девять человек. Об это сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«За 18 июля россияне убили 5 жителей Донетчины: в Константиновке», — отметил он.
Кроме того, еще 9 человек получили ранения. Об это сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
С начала полномасштабного вторжения погибли 3366 жителей, получили ранения — 7604 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Ранее мы писали, что ударные дроны ночью 18 июля атаковали города Славянск и Краматорск Донецкой области.
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