РФ запустила по Украине более 300 ударных дронов и 30 ракет

Россияне атаковали Украину. Фото: Владимир Зеленский

Оккупационные войска РФ ночью 19 июля в очередной раз атаковали города Украины. Всего было применено 300 БПЛА и более 30 ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня ночью наши воины различных подразделений отражали очередную российскую атаку. Более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против наших городов. Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники», — уточнил он.



По его словам, продолжаются спасательные работы после атаки. Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.





В Сумах оккупанты повредили критическую инфраструктуру — без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке. В Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. Один человек погиб.



Кроме того, россияне атаковали Павлоград дронами. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 18 июля, погибли пять человек в Донецкой области в результате российских атак. Пострадали девять человек.

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