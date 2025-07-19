Три района Донетчины пострадали за сутки из-за ударов оккупантов

Российские войска за минувшие сутки, 18 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, под удар попали три районы:
Покровский район. В Родинском ранены 3 человека, повреждено авто. В Новом Шахматном и Золотом Колодце Шаховской громады повреждено по дому.
Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены многоэтажка, частный дом и хозяйственная постройка; в Коровьему Яру повреждены 3 дома, в Торском — 4. В Андреевке повреждены админздание, гараж и авто. В Райском Дружковской громады 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 8 домов. В Константиновке 5 человек погибли и 3 ранены, повреждены 36 частных домов, многоэтажка, админздание, 2 социальных учреждения, склад, 2 автомобиля и 2 газопровода.
Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 18 июля, погибли пять человек в Донецкой области в результате российских атак. Пострадали девять человек.
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