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Украина вернула 11 детей из оккупации и России: Лубинец рассказал трогательные истории

19 июля 2025, 13:24

Украина вернула 11 детей из оккупации и России: Лубинец рассказал трогательные истории

Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий. Фото: Дмитрий Лубинец Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий. Фото: Дмитрий Лубинец

В Украину удалось вернуть еще одиннадцать украинских детей, которые находились на временно захваченной территории Украины и РФ. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Расскажу историю одной из семей: маму 13-летней девочки вернули из российского плена в апреле 2023 года. Ее ребенок совместно с бабушкой находился на захваченной части Донецкой области. Девочка активно интересовалась, как приехать к маме и проживать вместе. Кропотливой работой удалось сделать все возможное, чтобы семья воссоединилась! Впервые с начала полномасштабного вторжения мама и ребенок увиделись», — отметил он.



По словам омбудсмена, также удалось вернуть 5 детей из одной семьи. Родители детей были лишены родительских прав, а опекун во время активных боевых действий в их регионе вывез несовершеннолетних в РФ. В течение длительного времени об их местонахождении ничего не было известно.

Впоследствии дети сами вышли на связь с сестрой, которая осталась в Украине, и выразили желание вернуться. Большая семья воссоединилась.

Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка с ВОТ и РФ. Самому маленькому ребенку — 10 лет, самому старшему —17 лет.

Ранее мы писали, что в Донецкой области активно продолжается эвакуация детей с опасных территорий. На данный момент на территории области остаются 19 699 детей.


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