Россияне ударили по Константиновке: есть повреждения

Константиновка ночью и утром, 19 июля, попала под российский обстрел. В результате ударов есть повреждения, однако пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 00:25 состоялся вражеский обстрел ударным FPV-дроном по городу Константиновка. Прямое попадание в квартиру, которая расположена на 8 этаже многоэтажного дома», — отметил он.
Начальник уточнил, что россияне повредили фасад многоэтажного дома.
Кроме того, в 06:20 состоялся вражеский обстрел ударным FPV-дроном по городу Константиновке. Поврежден фасад частного дома и гаражное помещение.
Ранее мы писали, что Россия ночью атаковала Украину 344 ударными дронами, 15 крылатыми ракетами Х-101, 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и восемью крылатыми ракетами Искандер-К. Противовоздушная оборона сбила 185 ударных беспилотников и 23 ракеты различного типа.
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