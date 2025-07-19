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В районе ЗАЭС в оккупированном Энергодаре виднеется дым

19 июля 2025, 14:32

В районе ЗАЭС в оккупированном Энергодаре виднеется дым

Возле оккупированной Запорожской АЭС заметили задымление. Фото: соцсети Возле оккупированной Запорожской АЭС заметили задымление. Фото: соцсети

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области видно огромный столп черного дыма в районе Запорожской АЭС. Об этом передают телеграм-каналы.

Соцсети пишут, что задымление уменьшается, дым уже еле видно.



По словам «губернатора» Запорожской области Евгения Балицкого, зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области.

Позже фейковый губернатор написал, что аварийная ситуация устранена, восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме.

Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ ударили по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС, находится в городе Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины. 

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