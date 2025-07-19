Оккупанты атаковали прифронтовой Краматорск: повреждены частные усадьбы

В очередной раз россияне атаковали Краматорск Донецкой области с 18 по 19 июля. Под удар попал частный сектор и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, повреждены более 120 частных усадеб, по меньшей мере 6 — разрушены. Ударные БПЛА и FPV-дроны повредили дорожное покрытие.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Коммунальные службы, энергетики и интернет-провайдеры работают над восстановлением коммуникаций.
Соответствующие службы устанавливают окончательные последствия ночных обстрелов.
Ранее мы писали, что Константиновка ночью и утром, 19 июля, попала под российский обстрел. В результате ударов есть повреждения, однако пострадавших нет.
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