Украинское производство оружия выросло в 35 раз

С начала полномасштабной войны производство оружия выросло в 35 раз. Украине не планирует сбавлять обороты. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Глава оборонного ведомстве встретился с Германом Сметаниным. Который возглавил Укроборонпром. Ранее Сметанин занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
«Наращивание украинского производства оружия - ключевой приоритет в обороне. Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны — в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели», - отметил Шмыгаль.
По его словам, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Сейчас стоит цель достичь отметки — 50%.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский 18 июля провел совещание с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, и поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны Силам обороны.
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