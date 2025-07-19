РФ запустила авиабомбы и дроны по Константиновке: много повреждений и пострадавшие

Российские войска 19 июля массированно атаковали Константиновку с помощью дронов и авиационных бомб. Удары привели к разрушениям и ранениям гражданских. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По словам Горбунова, около 11:30 оккупанты нанесли три авиаудара по Константиновке. В частности, одна из авиабомб попала прямо в многоквартирный жилой дом, еще две — по зданию бывшего кинотеатра.
В результате ударов ранен один гражданский. Повреждены более 10 фасадов многоэтажек. Разрушениям подверглись кинотеатр и один частный дом. Также повреждены два легковых автомобиля.
Кроме того, в 12:00 дрон ранил одного человека и повредил фасад частного дома. Уже спустя два часа российский БПЛА снова ударил по городу. Поврежден фасад многоэтажки.
Ранее мы писали, что Константиновка ночью и утром, 19 июля, попала под российский обстрел. В результате ударов есть повреждения, однако пострадавших нет.
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