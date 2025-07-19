Российский дрон ударил по Краматорску

Российская армия в субботу, 19 июля, обстреляла дроном Краматорск. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации
«В 13:55 Краматорск подвергся вражескому обстрелу — частный сектор и жилая застройка. Враг задействовал ударные БпЛА», —уточнил он.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в очередной раз россияне атаковали Краматорск Донецкой области с 18 по 19 июля. Под удар попал частный сектор и гражданская инфраструктура.
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