Усик — абсолютный чемпион мира: Зеленский поздравил с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с очередной победой на профессиональном ринге.



«Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу и вдохновение, которые ты даришь всей стране с каждой своей победой. Спасибо за то, что в каждом бою ты с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну и всех, кто болел», — написал Зеленский.

Последний поединок Усика состоялся 19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперником украинца стал британец Даниэль Дюбуа, действующий на тот момент чемпион мира по версии IBF.



На кону стояли сразу пять чемпионских поясов:

— WBC

— WBA

— WBO

— IBO (все — у Усика)

— IBF (принадлежал Дюбуа).



В пятом раунде Усик отправил соперника в нокаут и одержал уверенную победу, вновь став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.