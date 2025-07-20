Усик — абсолютный чемпион мира: Зеленский поздравил с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с очередной победой на профессиональном ринге.
«Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу и вдохновение, которые ты даришь всей стране с каждой своей победой. Спасибо за то, что в каждом бою ты с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну и всех, кто болел», — написал Зеленский.
Последний поединок Усика состоялся 19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперником украинца стал британец Даниэль Дюбуа, действующий на тот момент чемпион мира по версии IBF.
На кону стояли сразу пять чемпионских поясов:
— WBC
— WBA
— WBO
— IBO (все — у Усика)
— IBF (принадлежал Дюбуа).
В пятом раунде Усик отправил соперника в нокаут и одержал уверенную победу, вновь став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.