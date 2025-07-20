Оккупанты продвинулись на Донбассе и у границ Днепропетровщины — Deep State

Российские войска продолжают наступление на нескольких участках фронта. По данным аналитического проекта Deep State, оккупанты продвинулись в направлении Северска со стороны Верхнекаменского.
Также отмечается продвижение российских сил к северу от Мирнограда — в районе населенного пункта Федоровка.
На границе Днепропетровской области противник усилил позиции вблизи Котляровки.
Дополнительное продвижение зафиксировано южнее — к западу от сел Мирное и Поддубное, недалеко от Воскресенки.
Карта боевых действий была обновлена, отмечены изменения в районах Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки, говорится в сообщении Deep State.
Напомним, оккупанты заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСГВ «Хортица» рассказали, правда ли это.