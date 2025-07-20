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Подростки, погибшие в оккупированном Бердянске, награждены посмертно

20 июля 2025, 10:42

Подростки, погибшие в оккупированном Бердянске, награждены посмертно

Подростки, погибшие в оккупированном Бердянске, награждены посмертно

Указом Президента Украины №500/2025 орденом Свободы были посмертно награждены двое подростков из Бердянска — Тигран Оганесян и Никита Ханганов.

В документе отмечается, что награда присуждена «за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, а также конституционных прав и свобод человека».

Тигран Оганесян был учеником Бердянской общеобразовательной школы I—III ступеней № 7, а Никита Ханганов — учеником школы № 1 в том же городе, находящемся под российской оккупацией.

Указ был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским 19 июля 2025 года.

Напомним, 25 июня 2023 года стало известно о гибели Тиграна и Никиты. Российские власти обвинили их в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Подростки были убиты, предположительно, сотрудниками российских силовых структур.

По информации правозащитников, летом 2024 года их тайно похоронили, не выдав тела близким.

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