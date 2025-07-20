День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины: глава Донецкой ОВА поздравил металлургов и шахтеров

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин поздравил украинских металлургов и шахтеров с профессиональным праздником — Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.



«Уже четвертый год подряд этот день отмечается не только в цехах и шахтах, но и в эвакуационных квартирах и на передовой, — отметил он. — Среди металлургов и горняков — те, кто продолжает трудиться, кто потерял дом, а также те, кто встал на защиту Родины с оружием в руках».



Филашкин отдельно подчеркнул, что сегодня невозможно не вспомнить Мариуполь:



«Да, Мариуполь — это не только металлургия. И металлургия — не ограничивается лишь Мариуполем. Но предприятия «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат уже давно стали не просто промышленными объектами — они превратились в символы национального сопротивления».



Он выразил благодарность всем, кто продолжает поддерживать экономику страны, и почтил память погибших:



«Склоняю голову перед павшими. Благодарю тех, кто держит экономический фронт. Верю: настанет день, когда Донецкая область вновь заработает на полную мощность — для мирной и независимой Украины».

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