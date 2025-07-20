Добровольная сдача в плен лишает выплат — заявление Минобороны

Украинские военные, добровольно сдавшиеся в плен, не получают денежного обеспечения. Об этом сообщила старший офицер отдела финансового обеспечения Департамента соцобеспечения ВСУ Оксана Леконцева.
Она пояснила, что в подобных случаях проводится служебное расследование, которое устанавливает, было ли пленение добровольным. Лишь после этого принимается решение о выплатах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать работу по переговорному направлению.