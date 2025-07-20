Донецк, Макеевка и Мариуполь без воды: «ДНР» переходит на ограниченный режим подачи

В группировке «ДНР» объявили, что в Донецке и Макеевке вода будет подаваться по графику — раз в три дня. Однако, по сообщениям местных жителей, в отдельных районах воды нет уже больше недели.

Критическая ситуация с водоснабжением также сохраняется в Снежном, Енакиево и Шахтерске. При этом без воды остаются не только жители временно оккупированных районов Донецкой области — похожие проблемы испытывают и в Луганске.

Также Telegram-канал «Андрющенко Тайм» сообщил, что вслед за Донецком ограничения на водоснабжение вводятся и в Мариуполе. Воду будут подавать раз в два дня — всего на четыре часа.



Подробнее об отсутствии водоснабжения во временно оккупированной Донецкой области — смотрите в авторском проекте «Новостей Донбасса».