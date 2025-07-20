Атака БПЛА на сквер в Сумах: среди пострадавших — 7-летний ребенок

Сегодня днем, 20 июля, российские войска нанесли удар беспилотником по скверу в центральной части Сум, рядом с учебным заведением. В результате атаки пострадали двое местных жителей, в том числе 7-летний ребенок.



Об этом сообщает Национальная полиция Сумской области.

Пострадавшие получили телесные повреждения и сильную стрессовую реакцию. Повреждения зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры, частных домах и автомобилях.



На месте работают экстренные службы и полиция, документируя последствия обстрела. По данному факту открыто уголовное дело по ст. 438 УК Украины (военные преступления), говорится в сообщении.

Полиция фиксирует последствия атаки на Сумы

Напомним, за истекшие сутки российские войска убили троих мирных жителей Донецкой области — в Краматорске, Покровске и селе Райское.